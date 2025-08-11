Ayvacık\'ta Yangın: Ormanlık Alana Sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE
