Ayvalık\'ta 33 Düzensiz Göçmen ve 1 Tacir Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen ve 1 insan tacirini yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan planlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şeytan Sofrası mevkiinde 1 organizatör ve 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin Şeytan Sofrası eteklerinde gerçekleştirdiği operasyonda; göçmenleri taşımakta kullanılan 1 panelvan araç, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 3 adet pompa, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL nakit para ele geçirildi.

33 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yakalanan organizatör ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR