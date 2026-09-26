Ayvalık'ta 5 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangında can kaybı olmadı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 5 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangında can kaybı olmadı

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Ayvalık\'ta 5 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangında can kaybı olmadı
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Ayvalık'ta 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, piknik tüpünde yemek yapılırken tavada yanan yağa su dökülmesi sonucu çıktığı iddia edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma olmazken evde ciddi maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangının, küçük piknik tüpünde yemek yapılırken tavada yanan yağa su dökülmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi İlk Kurşun Kooperatifi Sitesi'nde meydana geldi.

Beş katlı binanın en üst katındaki bir dairede çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İddiaya göre yangın, ev sahibinin küçük piknik tüpünde yemek yaptığı sırada tavada bulunan yağın alev alması ve üzerine su dökülmesi sonucu çıktı. Su ile temas eden kızgın yağın alevleri büyütmesi üzerine yangın kısa sürede daireye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 5 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangında can kaybı olmadı - Son Dakika
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