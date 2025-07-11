Ayvalık\'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü, aracıyla yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada kadın sürücü ufak sıyrıklarla kurtulurken, kullandığı araçta çok ciddi maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde G N. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 MRK 6807 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Tek taraflı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sürücü G N. kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Sürücü kadının 400 promil alkollü olduğu iddia edildi. - BALIKESİR