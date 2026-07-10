Ayvalık'ta Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık'ta 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ve vücudunda sigara yanıkları bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzman pedagoglar eşliğinde ifade verdi. Çocuğun beyanlarının uzman ekipler tarafından değerlendirildiği, hazırlanan raporda yaşı itibarıyla bu tür olayları hayal ürünü olarak kurgulamasının beklenmediği yönünde değerlendirmelere yer verildiği öğrenildi.

İki kardeş devlet korumasına alındı

İstismara uğradığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk ile 3 yaşındaki erkek kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerince koruma altına alındı. Şüpheli T.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR