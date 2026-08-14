Ayvalık'ta Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Fabrikada Yangın Çıktı

Ayvalık\'ta Fabrikada Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fabrikanın arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu Telli Kavak mevkiinde bulunan bir fabrikanın arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.40 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, fabrika içerisinde bulunan palmiye ağaçları ile otluk alanın alevler içerisinde olduğunu belirledi.

Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla müdahaleye başlayan ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangına 6 araç ve 12 personelle müdahale edildi.

Yangında palmiye ağaçları ve otluk alan zarar görürken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Ayvalık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika

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