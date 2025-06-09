Ayvalık\'ta Gezi Teknesi Kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gezi teknesinde yaralanan 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında seyir halinde bulunan bir gezi teknesinde 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Yaralı şahıs bulunduğu tekneden alınarak kıyıya tahliye edildi ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR