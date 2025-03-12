Ayvalık'ta Kaçak Tütün ve Uyarıcı Madde Operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kaçak Tütün ve Uyarıcı Madde Operasyonu

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Polis, Ayvalık'ta kaçak tütün ve cinsel uyarıcı madde satışı yapan 3 depoya operasyon düzenledi.

12.03.2025 08:46
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Ayvalık'ta polis, kaçak tütün ve cinsel uyarıcı madde satışı yapanlara geçit vermedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel güç artırıcı hap, sıvı ve jel ile tütün ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve cinsel içerikli madde satışı yaptıkları belirlenen üç gizli depo ve adreslere operasyon yaptı.

Operasyonlarda; 2 bin 574 adet elektronik sigara/puf, 6 bin 956 adet elektronik sigara aparatı, 3 bin 341 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 155 adet elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, bin 10 adet cinsel içerikli macun/jel, 862 adet cinsel içerikli içecek, 720 paket cinsel içerikli kapsül/hap/sprey, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron sigara, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 adet puro, 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 3 milyon 40 bin liralık vergi kaybının engellendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Kaçak Tütün ve Uyarıcı Madde Operasyonu - Son Dakika

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