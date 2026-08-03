Ayvalık'ta Lastik Bot Kurtarıldı
Ayvalık açıklarında sürüklenen lastik bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Şahıslar ve bot güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
İhbarın ardından bölgeye derhal Sahil Güvenlik Botu (KB-115) sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucunda lastik botta bulunan 2 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan şahıslar ve lastik bot, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Alibey Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.
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