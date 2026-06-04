Ayvalık\'ta metruk bina yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı.

Küçükköy Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında metruk bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BALIKESİR