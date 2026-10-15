Ayvalık'ta otomobil akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı, ölen yaralı yok - Son Dakika
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Ayvalık'ta otomobil akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı, ölen yaralı yok

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Ayvalık\'ta otomobil akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı, ölen yaralı yok
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Ayvalık'ta Atatürk Caddesi'ndeki Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yakıt alan başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir araca çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerindeki Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırımı aşan otomobil, akaryakıt istasyonuna girerek o sırada yakıt almakta olan başka bir otomobile çarptı.

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar

Büyük korkuya neden olan kazada, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazanın, daha ağır sonuçlara yol açmadan atlatılması teselli kaynağı oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Atatürk CaddesiİncelemeGüvenlik3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta otomobil akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı, ölen yaralı yok - Son Dakika
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