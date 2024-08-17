Ayvalık\'ta Sahil Güvenlik, 34 düzensiz göçmeni yakaladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmek isterken Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-111, KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12'si çocuk 34 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanması için Ayvalık'ta karaya çıkartıldı. - BALIKESİR