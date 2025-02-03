Ayvalık'ta Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi'nde Yangın - Son Dakika
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Ayvalık'ta Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi'nde Yangın

Ayvalık\'ta Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi\'nde Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sanatseverlerin tanıdığı Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi’nde çıkan yangında her iki bina da kül oldu. Gece yarısı başlayan yangın, Kış Film Festivali'nin final gecesi sonrası meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, sebebi araştırılıyor.

03.02.2025 14:36  Güncelleme: 14:38
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sanatseverlerin yakinen bildikleri Sanat Fabrikası ile Destek Sanat Akademisi binalarında çıkan yangında her iki bina da küle döndü.

İzleyicilerin sinema ve tiyatro sahnelerinden tanıdığı Mehmet Ali Nuroğlu'nun da ortaklarından biri olduğu Sanat Fabrikası'nda organize edilen Kış Film Festivali'nin final gecesinin son gösteriminden birkaç saat sonrasında çıkması büyük bir facianın kıyısından dönüldüğünün adeta kanıtı olarak yorumlandı.

Ayvalık'ta Fevzipaşa Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan Destek Sanat Akademisi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın, binanın çatısından arka sokaktaki Sanat Fabrikası'na sıçradı.

Yangın, alevlerin büyümesi sonucu binanın arkasındaki sanat ve tiyatro salonuna sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, "Kafedemia" ismiyle de adlandırılan Ayvalık Destek Sanat Akademisi ile Sanat Fabrikası sahnesi kullanılama hale geldi.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangından birkaç saat öncesinde ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun da ortaklarından biri olduğu Sanat Fabrikası'nda organize edilen Kış Film Festivali'nin final gecesi olduğu öğrenildi.

29 Ocak'ta başlayan festivalin final gecesini oldukça kalabalık sanatseverlerce ilgiyle izlenildiği ve yangının final gösteriminin sona ermesinden yaklaşık 3 saat sonrasında çıkmasının ise adeta büyük bir faciadan dönülmesine neden olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi'nde Yangın - Son Dakika

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