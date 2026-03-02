İki otomobilin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişiden lise öğrencisi genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün Lale Adası girişindeki Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde meydana gelmişti. 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nin 5 öğrencisinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada yaralanan 6 kişiden Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ege Hurus (18), kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BALIKESİR