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Ayvalık'ta Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama - Son Dakika
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Ayvalık'ta Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 527 adet sentetik ecza hap ve 5 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık\'ta Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama
22.01.2024 - 19:21,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Şubesi birimlerince Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda 527 adet sentetik ecza hap ve suç gelirinden elde edilmiş 5 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama - Son Dakika
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