Ayvalık'ta Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

27.06.2026 19:47
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yangın, rüzgar nedeniyle hızlı yayıldı. Ekipler müdahale ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde, Cennet Tepesi eteklerindeki otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangında, ilk belirlemelere göre bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Yangına ilk etapta Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arazöz ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasını önlemek için ekipler yoğun çaba harcarken, bazı noktalarda vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağının da çalışmalara havadan destek vereceği öğrenildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zaman zaman olumsuz etkilendiği yangında, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ayvalık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor - Son Dakika

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