Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otmanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Azdavay ilçesi Sıra köyü Şabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine Azdavay Belediyesi itfaiye ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşhan, "Ekiplerimizin verdikleri emekler ve çabalar sayesinde kısa zamanda yangına müdahile edilerek söndürüldü. Şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız yok. Allah bizleri bu tür felaketlerden korusun. Geçmiş olsun Azdavay'ımız" dedi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Azdavay'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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