AZTEK'te piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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AZTEK'te piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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SPK raporunda AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilmişti.

Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Denetleme Raporu'nda Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSermaye Piyasası Kurulu3. SayfaEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: AZTEK'te piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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