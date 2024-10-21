Baba-oğul Tartışması Kanlı Bitti

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Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

ÇORUM - Çorum'da bir tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Bahabey caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C ve babası A.C arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C. babasını üzerinde bulunan bıçakla yaraladı. Talihsiz baba sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.