Babaeski\'de çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Kemal Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi. AFAD ekipleri olay yerinde koordinasyon ve destek çalışmalarını yürütürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise muhtemel bir duruma karşı bölgede hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ