Babaeski\'deki Yaz Kur\'an-ı Kerim Kurslarına Trafik Eğitimi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an-ı Kerim Kurslarına devam eden öğrencilere, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafik eğitimi verildi.

Babaeski ilçesinde bulunan 5 camide gerçekleştirilen eğitime, Yaz Kur'an-ı Kerim Kurslarına katılan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Görevli trafik polisleri tarafından yapılan, çeşitli sunumlarda, öğrencilere genel trafik kurallarının yanı sıra bisiklet kullanırken nelere dikkat edecekleri anlatıldı. İlçe genelinde yapılan eğitimlerde, 76 öğrenci bilgilendirildi. - KIRKLARELİ