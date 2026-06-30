Babası Oğlunu Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Babası Oğlunu Vurarak Öldürdü

30.06.2026 14:09
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Kastamonu'da baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü, 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren babaya 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çalık ile oğlu Önder Çalık arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Çalık, 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık'a silahla ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Çalık tutuklandı.

Hüseyin Çalık hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Çalık ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın haksız tahrik altında altsoya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Ben oğlumu öldürecek bir baba değilim

Son savunmasını yapan Hüseyin Çalık, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, lehime olanları kabul ediyorum. Ben oğlumu öldürecek bir baba değilim. Hangi baba oğlunu öldürmek ister? Hangi baba evladının kötü olmasını ister? Yüce mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Avukat savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Çalık'ı 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 15 yıl hapis cezasına indirildi. Çalık'a 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 20 bin 800 lira adli para cezası verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hüseyin Çalık, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babası Oğlunu Vurarak Öldürdü - Son Dakika

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