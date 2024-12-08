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Tabancayla babasını vuran 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evlerinde yatağında babasını tabancayla kafasından vuran 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı evlerindeki yatağında tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. akşam saatlerinde tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.