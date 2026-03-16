BAE'de Petrol Sahasına Dron Saldırısı

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Shah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi. - ABU DABİ