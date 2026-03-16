BAE'de Petrol Sahasına Dron Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'de Petrol Sahasına Dron Saldırısı

16.03.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE'deki Shah petrol sahasında dron saldırısıyla yangın çıktı; yaralanma yok, müdahale sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Shah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BAE'de Petrol Sahasına Dron Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 23:00:01. #7.12#
SON DAKİKA: BAE'de Petrol Sahasına Dron Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.