Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khaimah kentinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

BAE'nin Ras Al Khaimah kentindeki El Vatan Yolu'nda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. BAE İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.