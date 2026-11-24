BAE'nin Ras Al Khaimah'ta otobüs-kamyon kazasında 11 kişi öldü, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE'nin Ras Al Khaimah kentindeki El Vatan Yolu'nda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı kazada 11 kişinin öldüğünü açıklarken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khaimah kentinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
BAE'nin Ras Al Khaimah kentindeki El Vatan Yolu'nda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. BAE İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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