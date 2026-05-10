BAE ve Kuveyt'ten Dronlara Müdahale

10.05.2026 15:43
BAE ve Kuveyt, hava sahalarında tespit edilen dronları etkisiz hale getirdi. Can kaybı yok.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, hava sahalarına giren dronların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, hava sahalarında bir dizi dron tespit edildi. BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki dronun etkisiz hale getirildiğini bildirererk, İran savaşının başlamasından bu yana toplam 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dronun imha edildiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, BAE'de savaşın başından bu yana 2 kişi hayatını kaybetti, en az 230 kişi de yaralandı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı ise, sabahın erken saatlerinde Kuveyt hava sahasında bir dizi düşman dronu tespit edildiğini ve bunların onaylı prosedürler çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıda, can kaybı ya da yaralanan olmadı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Son Dakika

