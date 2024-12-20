Bafra\'da Asker Eğlencesinde Drift Ceza Yağdı

3.Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde drift atan motosikletli ile araç sahibine toplam 58 bin 877 TL ceza kesildi.

Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kadir A.'nın 16 Aralık'ta Kavakpınar Mahallesi'nde asker eğlencesinde 16 BS 006 plakalı motosikletle drift attığı görüntüler üzerine çalışma başlattı. Şahsa driftten 33 bin 233 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, kask takmamaktan 690 TL, araç sahibi Tuncay B.'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere her iki şahsa toplamda 58 bin 877 TL cezai işlem uygulandı. - SAMSUN