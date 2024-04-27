Bafra'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 buzağı ve 1 kuzu telef oldu - Son Dakika
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Bafra'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 buzağı ve 1 kuzu telef oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ahırda başıboş köpekler tarafından 12 süt buzağısı ve 1 kuzu telef edildi. Hayvan sahibi, Bafra Belediyesi'nden şikayetçi olduğunu belirtti.

27.04.2024 20:02  Güncelleme: 20:29
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Bafra'da başıboş köpek dehşeti: 12 buzağı ve 1 kuzu telef oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir ahırda 12 süt buzağısı ve 1 kuzu telef edilmiş halde bulundu. Hayvanların sahibi, buzağıları ve kuzuyu başıboş köpeklerin telef ettiğini belirterek, Bafra Belediyesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İrfan Boz'a ait ahırda meydana geldi. Hayvan sahibinin iddiasına göre, ahırda bulunan 16 süt buzağısından 12'si ve 1 tane kuzu başıboş köpekler tarafından telef edildi. Buzağıların sahibi İrfan Boz, "Ben sokak köpekleri için defaatle Bafra Belediyesini aradım ve problemi yetkililere ilettim. Bir türlü gelip de bu sokak köpeklerini toplayamadılar. Bizim Bafra Belediyesi bu konuyla ilgilenmiyor. 12 tane buzağımızı telef ettiler. Bu hayvanlar bizim milli servetimiz. Yazık günah değil mi? Biz hayvancılık yapıyoruz. Memleketimizde zaten hayvan kıtlığı var. İşte bu şekilde de sokak köpekleri hayvanlarımızı telef ediyorlar. Geçen yıl gene köpekler bizim bir arkadaşın 12 tane buzağısını telef etti. Buna bir önlem alınması lazım. Geçen gün iki komşumuza saldırdı bu köpekler. Yine aradım gelip de ilgilenen olmadı. Belediye başkanımızdan ve temizlik işleri müdüründen şikayetçiyiz" dedi.

"Belediyeye dava açtık"

25 Eylül 2023 tarihinde yine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 süt buzağısı köpekler tarafından telef edilen Ramazan Çakmak ise "Belediyeye dava açtık ve davamız devam ediyor. Belediye bu başıboş köpeklerle ilgili bir önlem alamıyor. Bizim aşağı yukarı 300- 400 bin liralık bir sermayemiz var. Şu hayvanlar Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bu vakaların bu şekilde büyümesi, artması burada sorumsuzluğun belediyeye ait olduğunu herkes biliyor. Ben bu hayvanları arabaya yükleyip de belediyenin önüne boşatsam ben suçlu olurum. veya bir hayvanı vursak, zehirlesek bu sefer suçlu duruma düşeceğiz. Biz bu ülkede yaşamayacağız da nerede yaşayacağız. Bu sorumsuzluğun suçlusu biz miyiz? Ben belediyeden bir şey istemiyorum, sonuçta bu mallar arkadaşımın malları ama benim başıma geldiği için ben yardımcı oluyorum. Şayet böyle bir sorumsuzluk yaşanacaksa biz kendi başımızın çaresine bakarız. Biz burada kimseye meydan okumuyoruz. Burada bir sıkıntı, sorun ve maddi zarar var. Burada vatandaşın mağduriyetini gidermek gerekir. Biz bu sorunumuzu dile getiriyoruz. Bunu bize niye yaşatıyorlar anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla inceleme başlattı.

Başkan Kılıç: "Gereken yapılır"

Bafra Belediye başkanı Hamit Kılıç ise iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Konuyla ilgili bir bilgim yok. Burada yetkili arkadaşlar var. Konuyu inceleyip, gereğini yaparlar. Ne gerekiyorsa yapılır. Suç varsa cezası çekilir, yoksa karşı taraf boş yere şikayet etmiş olur.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 buzağı ve 1 kuzu telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 buzağı ve 1 kuzu telef oldu - Son Dakika
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