Bafra'da Cinayet Azmettiricisi ve Kardeşi Tutuklandı

17.04.2026 23:33
Samsun'un Bafra ilçesindeki cinayet soruşturmasında azmettirici M.Y. ve kardeşi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli ve kardeşi tutuklandı.

1 Nisan'da saat 02.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, E.B.N. (17), A.Ö.'yü (24) tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından 16 gün kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu, M.Y.'nin (36) cinayeti azmettirdiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

17 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda M.Y. (36) gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kardeşi M.Y. (34) de ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı av tüfeği ile 26 adet av fişeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından iki kardeş sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Advertisement
