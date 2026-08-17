Bafra'da Kaybolan Genç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bafra'da Kaybolan Genç Ele Geçirildi

Bafra\'da Kaybolan Genç Ele Geçirildi
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Bafra'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 22 yaşındaki Emre Can Koparan'ın cesedi bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 22 yaşındaki Emre Can Koparan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, otomobilin sulama kanalına düşmesinin ardından Emre Can Koparan'ı bulmak için dalgıç polisler, AFAD, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kanal güzergahı ile suyun sürükleme ihtimali bulunan bölgelerde geniş çaplı arama yaptı.

Saatler süren çalışmaların ardından Koparan'ın cansız bedeni, Çetinkaya Köprüsü'nün ilerisinde bulunan sulama kanalının ayaklarında bulundu. Acı haberi alan Koparan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Koparan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay

Gece saat 01.00 sıralarında Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde meydana gelen kazada düğünden dönen 55 AUZ 183 plakalı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmüş, Ali Efe Koparan (19) yaralı kurtarılırken, kuzeni ve sürücü Emre Can Koparan (22) ise kanalda kaybolmuştu.

Kaynak: İHA

Emre Can, 3. Sayfa, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Kaybolan Genç Ele Geçirildi - Son Dakika

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