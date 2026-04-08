Bafra'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü
Bafra'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Bafra\'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü
08.04.2026 23:32
Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bir ağaca çarptı ve ağaç devrildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ağaç, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.K. (19) idaresindeki 55 AFP 487 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak kağıt gibi katlanan otomobil, ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan A.Z. (41) yönetimindeki 55 YA 177 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan genç sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerine ağaç devrilen otomobilde ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Samsun, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:45:41.
SON DAKİKA: Bafra'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika
