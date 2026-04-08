Bafra\'da Kaza: Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ağaç, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.K. (19) idaresindeki 55 AFP 487 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak kağıt gibi katlanan otomobil, ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan A.Z. (41) yönetimindeki 55 YA 177 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan genç sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerine ağaç devrilen otomobilde ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN