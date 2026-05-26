Bafra'da Kurye Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
Bafra'da Kurye Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

26.05.2026 18:25
Samsun'un Bafra ilçesinde kuryeye çarpan alkol etkisindeki sürücü tutuklandı, kurye hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kuryeye çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.D. yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, sipariş teslimi yaptıktan sonra yol kenarında bulunan kurye Murat Önder (42) idaresindeki 55 JU 140 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırım üzerindeki trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Önder'e ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın plakasını tespit eden trafik ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan emekli polis memuru İ.D.'nin yapılan kontrolde 2.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen İ.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

