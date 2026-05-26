Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Recep Y. (45) idaresindeki 19 DA 356 plakalı otomobile Huzur Sokak'a dönüş yaptığı sırada, sağından geçmeye çalışan Sinan A. (33) yönetimindeki 55 JJ 939 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN