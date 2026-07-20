Bafra'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

20.07.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mücahit S. yönetimindeki 55 ARV 094 plakalı motosiklet, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşağa giren Fatma N. idaresindeki 34 HER 1102 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı kavşakta sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirten çevre esnafı, daha büyük can kayıplarının yaşanmaması için yetkililerin kalıcı önlem almasını istedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Trafik, Polis, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Çorlu’da bir kişi parkta ölü bulundu Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Irak Başbakanı Zeydi, İran’a ziyaret gerçekleştirecek Irak Başbakanı Zeydi, İran'a ziyaret gerçekleştirecek

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 20:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bafra'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.