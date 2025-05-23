Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
23.05.2025 16:35
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Bafra'da yapılan operasyonda yakalanan C.A., uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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