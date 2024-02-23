Bafra'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Bafra\'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan şahıs tutuklandı. Ayrıca, daha önceden kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.

23.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:37
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanırken, daha önceden kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde R.D. isimli şahıs, 48 gr bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 gr metefetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklanan şahsın ayrıca kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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