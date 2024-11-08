Bafra'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Bafra'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

Bafra\'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı, 2 kişi ağır yaralandı.

08.11.2024 11:01
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Bafra şehir merkezi geçişindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erkan Ş. (46) idaresindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz'ün (69) kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Keskin (78) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın olduğu yaya geçidinden başka bir motosikletlinin geçmesi ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bahar Başaran:
    Olay önümde oldu. Olay yerinde yaya geçidi görmedim. Araç biraz süratli olabilir ama motosiklet kontrolsüzce yolun karsisina geçmeye çalışırken arac motosikletin arka tekerinden yakaladı. Inşaallah yaralılar ufak tefek hasarla anlatırlar 0 0 Yanıtla
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