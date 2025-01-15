Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.01.2025 22:49
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dün akşam 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan 12 yaşındaki Meryem Samou ile 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou'ya taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; küçük kardeşi ise yaralandı.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"CİĞERİM YANIYOR"

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou'nun cenazesi annesi Gülizar Samou'ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti. Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali'yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ"

Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş' dedi.

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar\'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    iranda olsa idam edilirdi ama türkiyede sadece hapis cezası çok geri kaldık çok işte bu yüzden bu ülkeye adalet gelmiyor yapanın yanına kalıyor 42 2 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    isimler türk soy isimlererin ne olduğu belli değil getirirsen elin Araplarıni olacağı bu zaten inanın bu daha güzel günlerimiz kim bilir daha neler göreceğiz 17 18 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çürüsün içeride. 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    herhalde tutuklanacak boş haber yapmayın 10 1 Yanıtla
  • Ali :
    nereli olursa olsun cani cani dir. Hayvan dan farki yoktur. 1 1 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    içeride kader mahkumu ağalar bir zahmet icabına baksınlar. yasatmasinlar 1 0 Yanıtla
  • Fırat Altunufağı:
    Allah anneye ve aileye sabırlar versin. Dünden beri etkisinden kurtulamadım :( 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Öney:
    göçmen kaçakçılığından bizde suç neden Avrupa'daki insanlar rahat etsin bizim insanimiz 20 yıl yatsın çoluk çocuğu gebersin ama Avrupa rahat etsin nasıl adelet bu bizim ülkede çocuklar olsun 5 yıl yatar çıkar böyle adelet mi olur bu adam idam edillmeki 0 0 Yanıtla
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