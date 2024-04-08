Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti

Bağcılar'da, bir adam yaklaşık 25 yıl önce topraktan satın aldığı işyerinin tapusunu vermeyen şahsı silahla vurdu. Yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli gözaltına alındı.

08.04.2024 19:55  Güncelleme: 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti

25 yıl önce satın aldığı iş yerinin tapusunu vermediği iddia edilen satıcıyı silahla vurdu

İSTANBUL - Bağcılar'da, bir adam yaklaşık 25 yıl önce topraktan satın aldığı işyerinin tapusunu vermeyen şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Kanlı biten 25 yıllık tapu kavgasında yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 6 Nisan Cumartesi günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. 25 yıl önce topraktan satın aldığı iş yerinin tapusunu iddiaya göre, bir türlü alamayan Mustafa K., (59), kendisine satan Metin S., ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Mustafa K, yanındaki silahla Metin S'yi sağ gözünden ve sağ baldırından vurdu. Ağır yaralanan Metin S., kanlar içinde yere yığılırken Mustafa K., ise kalabalığın arasından kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, pazarda kalabalık arasında kaybolmak isteyen şahsı kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden Mustafa K., şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden Metin S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TEM Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı
    20:47 TEM Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

    TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.

  • Hatay İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 2.445 Kişi Sorgulandı
    20:31 Hatay İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 2.445 Kişi Sorgulandı

    Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

  • İskenderun'da 300 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
    20:29 İskenderun'da 300 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

  • İnebolu'da otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
    20:23 İnebolu'da otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Tokat'ın Erbaa ilçesinde ev yangını
    20:02 Tokat'ın Erbaa ilçesinde ev yangını

    Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ağcaalan köyünde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
18:55 İstifası istenen Büyükekşi’ye Fenerbahçe’den 5 soru İstifası istenen Büyükekşi'ye Fenerbahçe'den 5 soru
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
17:52 Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti
16:38 Fiyatı duyan sıraya girdi İstanbul’da bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu Fiyatı duyan sıraya girdi! İstanbul'da bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 21:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement