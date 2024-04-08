Bağcılar'da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti
25 yıl önce satın aldığı iş yerinin tapusunu vermediği iddia edilen satıcıyı silahla vurdu
İSTANBUL - Bağcılar'da, bir adam yaklaşık 25 yıl önce topraktan satın aldığı işyerinin tapusunu vermeyen şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Kanlı biten 25 yıllık tapu kavgasında yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 6 Nisan Cumartesi günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. 25 yıl önce topraktan satın aldığı iş yerinin tapusunu iddiaya göre, bir türlü alamayan Mustafa K., (59), kendisine satan Metin S., ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Mustafa K, yanındaki silahla Metin S'yi sağ gözünden ve sağ baldırından vurdu. Ağır yaralanan Metin S., kanlar içinde yere yığılırken Mustafa K., ise kalabalığın arasından kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, pazarda kalabalık arasında kaybolmak isteyen şahsı kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden Mustafa K., şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden Metin S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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