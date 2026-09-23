Bağcılar'da 3 kişi kamyon kasasındaki çuvalların üstünde güvenliksiz yolculuk etti - Son Dakika
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Bağcılar'da 3 kişi kamyon kasasındaki çuvalların üstünde güvenliksiz yolculuk etti

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İstanbul Bağcılar'daki Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde saat 13.45'te seyir halindeki kamyonun kasasındaki çuvalların üstünde 3 kişi, güvenlik önlemi almadan yolculuk etti. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına yüklü çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi, tehlikeye aldırış etmedi. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yapılan yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi üzerinde saat 13.45'te meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve kasasında çok sayıda çuval bulunan kamyonun üzerinde 3 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Kamyonun kasasına yüklü çuvalların üzerine oturan 3 kişi, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan seyahatlerini sürdürdü. Tepki çeken o anlar sürücüler tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bağcılar'da 3 kişi kamyon kasasındaki çuvalların üstünde güvenliksiz yolculuk etti - Son Dakika
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