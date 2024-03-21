Bağcılar\'da Banka Gaspı: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Bağcılar'da bankadan para çektikten sonra elinde poşetle yürüyen vatandaş, kendisini anbean takip eden motosikletlilerin gaspına uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken yapılan operasyonla 8 kişi gözaltına alındı.
Olay, 19 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar Üsküp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. isimli şahıs bir bankaya para çekmek için gitti. Banka çıkışında motosikletli şahısların gaspına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, banka ve çevresinde bulunan 107 adet güvenlik kamera kaydı incelendi. 2 farklı motosiklet üzerinde yüzleri maskeli halde bulunan 4 şahsın C.T. isimli şahsı bankaya kadar takip ettiği, banka içi kamera görüntülerinde tedirgin hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın, C.T.'nin ardından bankaya girerek onun da sıra numarası aldığı görüldü. Banka kayıtlarından nüfus kimlik numarasıyla girişi yaparak sıra numarası alan şahsın A.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. C.T. isimli şahıs bankadan ayrılır ayrılmaz peşinden çıkarak banka önünde bekleyen kırmızı renkli motosiklete bindiği belirlendi. Güvenlik kamera çalışmalarında banka önünde 2 farklı motosikletle artçı halde bulunan 4 şahsın yaya olarak bankadan ayrılan C.T.'yi motosikletle takip ettikleri, içinde 195 bin lira bulunan poşeti alarak uzaklaştıkları görüldü. Devam eden çalışmalarda, tespiti yapılan A.A., Y.Y., M.A.A., O.T.D., M.A.E., A.Ü., Y.D. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar ikamet adreslerine düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda gasp olayında kullandıkları 2 adet motosiklette emniyet otoparkına çekildi. Şüpheli şahıslara yapılan sorgulamada; gasp suçunu A.A. ve M.A.A. isimli şahıslar öncülüğünde planlayarak gerçekleştirdikleri parayı da motosiklet üzerinde bulunan A.A.'nın gasp ettiği bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan A.A., Y.Y., M.A.A., A.Ü., Y.D., H.K. isimli şüpheli şahıslar "gasp" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.E. ile O.T.D. isimli şüpheli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Banka Gaspı: 8 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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