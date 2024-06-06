Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe saldıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir iş yerinde gece güvenliği olarak çalışan S.K., 4 kişi tarafından gasp edilmek istendi. S.K.'ya direnmesi üzerine şüpheliler taş ve sopa kullanarak saldırdı. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Şüpheliler, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklandı.

06.06.2024 21:56
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Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe saldıran 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ardından taş ile sopa kullanarak güvenliği ve yanındaki köpeği darp eden 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde önceki gece 02.00 sıralarında bir iş yerinde gece güvenliği olarak çalışan S.K. 4 kişi tarafından gasp edilmek istemişti. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla saldırmaya başlamıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürmüştü. şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta ifade veren şüpheliler 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan' tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İHA

Bağcılar, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe saldıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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