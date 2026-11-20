İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden kişinin yakınları, cenazeyi görmek isteyince hastane görevlileriyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada 1 sağlık çalışanı ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZEYİ GÖRMEK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören 49 yaşındaki M.Ş.T. hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21), cenazeyi görmek istedi.

Bu taleplerine izin verilmemesi üzerine hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle hastanede arbede yaşandı.

1 SAĞLIK ÇALIŞANI VE 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Çıkan arbedede güvenlik görevlisi K.A. (37) ile acil serviste görevli hemşire yardımcısı H.K. (46) bıçakla yaralandı. Güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedildi.

Yaralanan 4 personelin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakaladı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan A.S.Ö., Â.T., A.T. ve R.T. adliyeye sevk edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Güner, "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Güner, çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.