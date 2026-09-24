Bağcılar'da iş yerindeki operasyonda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da iş yerindeki operasyonda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar\'da iş yerindeki operasyonda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi ve 6 gram satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli 17 Temmuz'da tutuklandı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 22 kilo 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslardan E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz'da, tutuklandığı belirlenirken, firari bulunan M.K. ve F.Ç. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Göztepe MahallesiHamster Coin3. SayfaBağcılarGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:17:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da iş yerindeki operasyonda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei