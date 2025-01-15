Bağcılar'da Kız Çocuğunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

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İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bağcılar'da 13 Ocak'ta 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bulunan eve giren Zekeriya A., evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL