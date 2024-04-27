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Bağcılar'da korkutan yangın

İSTANBUL - Bağcılar'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle yangın çıktı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangın Bağcılar Göztepe Mahallesi 2281 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşları 7 ile 13 arasında değişen 4 çocuğunu bırakan anne pazara gitti. Daha sonra evde bulunan doğalgaz borusundaki sızan gaz nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazardan dönen anne yan komşusuyla birlikte çocukları evden çıkarırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı. Dumandan hafif etkilenen çocuklara olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangını görüp itfaiyeyi arayan Burak Dolaş "Çocukların annesi pazara gidiyor. Doğalgaz borusu arızalı olduğu için borudan çıkan gazdan dolayı yangın çıkıyor. Bende itfaiyeyi aradım. Olayda yaralanan yok herkes iyi. İçerideki çocukları ailesi gelip yandaki komşularla birlikte çıkardı. Çocuklar sadece gazdan etkilendiler" dedi.