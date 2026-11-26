Bağcılar'da bir otomobilin kaldırıma çıkması ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Güneşli'de meydana gelen kazada otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıkması ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
BağcılarGüneşli'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
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26.11.2026 12:47:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Bağcılar'da otomobilin kaldırıma çıkıp yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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