Bağcılar'da Polis Memurlarına Bıçaklı Saldırı

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Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli H.B. sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL