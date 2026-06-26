Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine baskın: 2 gözaltı

26.06.2026 13:08
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İstanbul Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 7 bin 250 boş şişe ve 307,5 kg esans ele geçirildi.

İstanbul Bağcılar'da sahte parfüm imalatahesine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 250 adet farklı markalara ait boş parfüm şişesi, 307.5 kilogram parfüm esansı, bin 540 farklı markalara ait parfüm, 3 parfüm dolumunda kullanılan pens makinesi ele geçirildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde sahte parfüm imal ettiklerinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tespit edilen adrese yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S.(30) isimli kadınla birlikte S.S.(34) isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 7 bin 250 adet farklı markalara ait boş parfüm şişesi, 307,5 kilogram parfüm esansı, bin 540 farklı markalara ait parfüm, 3 parfüm dolumunda kullanılan pens makinesi, 1 parfüm dolumunda kullanılan parfüm bilezik makinesi, çok sayıda parfüm kapağı ele geçirildi. İşyeri belediye görevlilerince mühürlendi. Yakalanan H.S isimli şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri tamamlanması ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere, S.S. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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