Bağcılar'da seyir halindeyken alev alan motosiklet vatandaşlar tarafından söndürüldü

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Bağcılar'da seyir halindeyken bir anda alev alan motosikleti çevredeki vatandaşlar söndürdü.

Olay, sabah saatlerinde Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken dumanların yükselmesini fark etti. Emniyet şeridinde duran sürücü motorundan indiği sırada bir anda alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar yangını söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL